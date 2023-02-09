Зеленский: Запад готов пожертвовать интересами Украины ради прекращения конфликта

Владимир Зеленский считает, что Запад готов пожертвовать интересами Украины, чтобы прекратить конфликт.

Такое заявление он сделал в интервью изданию Le Figaro. Он признал, что западные лидеры предлагают выполнить все требования России, чтобы избежать распространения украинского кризиса.

Зеленский сказал, что фактически речь идет о возвращении Киева под власть Кремля, как было во времена СССР.

Он уточнил, что главы европейских государств видят в Украине угрозу стабильности своим странам, качеству жизни и политической власти, поэтому готовы останавливать войну за чужой счет.