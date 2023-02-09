Sony хочет купить часть каталога Майкла Джексона почти за 1 миллиард долларов

Компания Sony рассчитывает заключить сделку на покупку части музыкального каталога Майкла Джексона за 800-900 млн долларов.

Речь идет о покупке 50% акций в издательском бизнесе Джексона. Подробностей о сделке пока нет.

Частью музыкального каталога Майкла Джексона владеет Primary Wave Music. Этой же компании принадлежат работы многих других известных исполнителей.

После приобретения каталога такие компании, как Primary Wave, ищут как можно больше способов использовать творчество артиста, добиваясь использования песен в фильмах, на телевидении и в рекламных роликах.