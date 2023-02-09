Элизабет Чемберс заявила, что ее брак с Арми Хаммером распался во время блокировки COVID
2023-02-09 01:09
Элизабет Чемберс, корреспондент развлекательных новостей, которая сейчас владеет сетью пекарен BIRD, познакомилась с актером Арми Хаммером в 2007 году.
Они поженились в 2010 году, у них родилась дочь Харпер в 2014 году, сын Форд в 2017 году. Эти годы Чемберс называет волшебными.
Пара объявила о своем расставании после 10 лет брака в июле 2020 года поле совместного карантина.
После расставания несколько женщин обвинили Хаммера в изнасиловании, а также в эмоциональных манипуляциях.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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