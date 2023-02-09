Новое исследование: расовые различия могут влиять на развитие мозга у чернокожих детей

Исследование, опубликованное Американским журналом психиатрии, показало, что чернокожие дети непропорционально подвержены невзгодам в раннем возрасте, что может способствовать расовым различиям в структурах мозга по сравнению с белыми детьми.

Согласно данным, собранным у 1786 чернокожих и 7350 белых участников в возрасте от 9 до 10 лет, расовые различия отражались в разных результатах невзгод для каждой группы.

Такие факторы, как невзгоды в браке, неблагоприятное соседство и история травм, привели к еще большему неблагоприятному положению чернокожих детей, особенно поражая область мозга, которая контролирует когнитивные функции, включая решение проблем, контроль импульсов и способность регулировать мысли и эмоции.

Авторы исследования пишут, что расовые различия не случайны, а являются результатом структурного неравенства, являющегося следствием таких факторов, как рабство и сегрегация.