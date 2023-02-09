Politico: к лету штат посольства США на Украине будет полностью укомплектован
2023-02-09 01:24
Издание Politico пишет, что к лету США планируют полностью укомплектовать кадрами свое посольство на Украине.
Авторы материала напоминают, что ранее штат американского дипломатического представительства существенно сократили.
Но теперь США готовы вернуться к нормальной работе посольства, однако многое будет зависеть от ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что к годовщине начала спецоперации на Украине Джо Байден может совершить поездку в Киев.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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