Politico: к лету штат посольства США на Украине будет полностью укомплектован

Издание Politico пишет, что к лету США планируют полностью укомплектовать кадрами свое посольство на Украине.

Авторы материала напоминают, что ранее штат американского дипломатического представительства существенно сократили.

Но теперь США готовы вернуться к нормальной работе посольства, однако многое будет зависеть от ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что к годовщине начала спецоперации на Украине Джо Байден может совершить поездку в Киев.