iROZHLAS: Запад не может придумать новые санкции против России

Издание iROZHLAS пишет, что Запад не может придумать новые санкции для России, поскольку в большинстве областей они уже введены.

Автор материала Ондржей Гоуска отмечает, что в теории возможет запрет экспорта из России любых видов товаров.

Аналогичное ограничение можно ввести и на поставки продукции в России. Однако оба варианта одинаково нереальны.

Ранее в Евросоюзе заявили о подготовке очередного, десятого по чету пакета антироссийских санкций.