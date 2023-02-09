iROZHLAS: Запад не может придумать новые санкции против России
2023-02-09 01:29
Издание iROZHLAS пишет, что Запад не может придумать новые санкции для России, поскольку в большинстве областей они уже введены.
Автор материала Ондржей Гоуска отмечает, что в теории возможет запрет экспорта из России любых видов товаров.
Аналогичное ограничение можно ввести и на поставки продукции в России. Однако оба варианта одинаково нереальны.
Ранее в Евросоюзе заявили о подготовке очередного, десятого по чету пакета антироссийских санкций.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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