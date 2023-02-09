Politico: между странами Евросоюза возникли разногласия из-за украинских беженцев
2023-02-09 01:43
Издание Politico пишет, что государства Евросоюза переполнены беженцами с Украины, которые уехали из страны после начала спецоперации.
Из-за этого между европейскими странами начались споры, на фоне появившихся сложностей возникло недопонимание.
По информации издания, одна страна пытается свалить ответственность за прием беженцев на другую, а проблемы не решаются.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в страны приехало около миллиона украинских беженцев.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Храмова Оксана
Как Эмбер Роуз рассказывает своим сыновьям о поклонниках ONLY и раздевании: «Мама должна зарабатывать деньги»
Во вторничном выпуске подкаста Эмили Ратаковски High Low с Эмрата 39-летняя женщина рассказала о своих отношениях со своим девятилетним ребенком, которого она делит с бывшим мужем Виз Халифой.Подробнее...