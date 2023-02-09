Politico: между странами Евросоюза возникли разногласия из-за украинских беженцев

Издание Politico пишет, что государства Евросоюза переполнены беженцами с Украины, которые уехали из страны после начала спецоперации.

Из-за этого между европейскими странами начались споры, на фоне появившихся сложностей возникло недопонимание.

По информации издания, одна страна пытается свалить ответственность за прием беженцев на другую, а проблемы не решаются.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в страны приехало около миллиона украинских беженцев.