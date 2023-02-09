Bloomberg: ФРГ потребовала от союзников по НАТО конкретных обязательство по поставкам танков Leopard на Украину
2023-02-09 01:54
Агентство Bloomberg сообщает, что Германия призвала партнеров по НАТО взять на себя конкретные обязательства по поставкам танков Leopard-2 на Украину.
Германия требует официальных решений в связи с опасениями отказа от оказания военной помощи Украине.
Европейским союзникам ФРГ по НАТО, располагающим такими танками, предложено озвучить свои обязательства до конца недели.
Сообщается, что это необходимо для подготовки плана поставок военной техники на саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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