Макрон и Шольц пообещали Зеленскому помощь Украине «до победы»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время его встречи с Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским в Париже будет обсуждаться потребность Украины в вооружениях.

Он сказал, что Франция продолжит поддерживать Украину и пообещал новые поставки вооружений, отметив, что все происходящее в этой стране касается будущего Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что ФРГ будет оказывать Киеву военную поддержку столько, сколько необходимо.

В ответ Владимир Зеленский обратился к Макрону и Шольцу с просьбой предоставить Украине тяжелые вооружения и самолеты.