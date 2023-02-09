Министры обороны стран НАТО обсудят помощь Молдове

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей заявил, что НАТО окажет Кишиневу адресную помощь.

Он отметил, что эту помощь будут обсуждать министры обороны государств Альянса на предстоящем саммите в Брюсселе.

Джоанэ уточнил, что в НАТО осознают уязвимость Молдовы и готовы оказывать соответствующую помощь.

Он также напомнил, что во время саммита в Мадриде в ноябре прошлого года союзники по НАТО пришли к соглашению о необходимости оказания помощи Молдове.