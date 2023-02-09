Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ по приказу Зеленского будут удерживать Артемовск (Бахмут) до встречи западных политиков в Рамштайне.

По его словам, удержание города под контролем украинских военных позволит Зеленскому продемонстрировать успехи ВСУ.

Рогов отметил, что это станет одним из аргументов, когда киевские власти будут в очередной раз просить у Запада денег на оружие.

При этом он подчеркнул, что сейчас в Артемовске продолжаются тяжелые бои.