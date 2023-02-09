Байден заявил, что, хотя не принял окончательного решения, но будет участвовать в выборах 2024

80-летний Джо Байден заявил в интервью каналу PBS в среду, 8 февраля, что он «намерен» снова баллотироваться в 2024 году, но «еще не принял окончательного решения».

Я тот, кто верит в судьбу. Я был бы до конца честен с американцами, если бы думал, что проблемы со здоровьем или что-то еще мешает мне выполнять свою работу», — заявил американский президент.

Байден при этом в очередной раз пригласил тех, кого беспокоит его возраст, «понаблюдать» за ним в работе.

Таким образом, кандидаты в президенты США не спешат начинать кампанию, за исключением экс-президента Трампа. Известно, что в гонке за кресло в Белом доме будут участвовать больше 10 американских политиков.

