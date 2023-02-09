В день запуска твитов на 4000 символов в соцсети возникли технические проблемы

В среду вечером сайт Downdetector зафиксировал более 45 000 сообщений об инцидентах.

Десятки тысяч пользователей Twitter сообщили о технических проблемах на платформе в среду, 8 февраля, заявив, в частности, что они не могли писать твиты в день запуска в социальной сети длинного формата, который может доходить до 4000 символов в сообщении.

Сайт Downdetector зафиксировал более 45 000 сообщений об инцидентах, в основном после 21:30 по Гринвичу.

Как сообщает сайт The Information, главный акционер и управляющий директор Twitter Илон Маск попросил команды платформы приостановить все разработки до разрешения этих технических трудностей.

Согласно этому специализированному изданию, сбой может быть связан с модификациями, которые не позволяют направлять запросы пользователей по правильному адресу.