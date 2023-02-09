В Техасе казнен афроамериканец, который обвинял правосудие в расизме

В американском штате Техас в среду вечером 8 февраля казнили мужчину, приговоренного к смертной казни за тройное убийство.

Джон Балентин, 54-летний афроамериканец, получил смертельную инъекцию и был объявлен мертвым в 18:36, по заявлению сотрудников тюрьмы, спустя 25 лет после того, как он застрелил трех белых подростков.

Согласно судебным документам, один из убитых был братом его бывшей девушки, которая не одобряла межрасовые отношения и угрожала осужденному убийством.

Джон Балентин никогда не отрицал факты, но его адвокат Шон Нолан утверждал, что во время суда он был приговорен к смертной казни из-за расистских предубеждений.

В апелляции, которую Верховный суд Соединенных Штатов так и не рассмотрел, Балентин напомнил, что прокурор дал отвод чернокожим присяжным и обвинил адвокатов, которые тогда защищали Джона Балентина, в «проявлении расистской враждебности» по отношению к своему клиенту.