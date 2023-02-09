Байден заявил, что Си Цзиньпин сталкивается с «огромными проблемами»

Джо Байден в среду, 8 февраля, подсчитал, что его китайский коллега Си Цзиньпин столкнулся с «огромными проблемами», особенно на экономическом уровне.

«Найдите мне хотя бы одного мирового лидера, готового поменяться местами с Си Цзиньпином… Я не могу его найти», — сказал Трамп в интервью PBS.

«У этого человека огромные проблемы, в частности экономика, которая работает не очень хорошо», рассудил он, отметив, однако, что у китайского лидера «также был большой потенциал».

Отношения между США и КНР снова накалились после того, как был отдан приказ сбить гражданский исследовательский аэростат в небе над Атлантикой.

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен на прошлой неделе отменил запланированный визит в Пекин по этой причине.