Ким Чен Ын принял большой военный парад к 75-летию Вооруженных Сил КНДР
2023-02-09 07:54
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за грандиозным военным парадом, посвященным 75-летию основания вооруженных сил, сообщило в четверг официальное информационное агентство ЦТАК.
Мероприятие, призванное продемонстрировать самый передовой арсенал и вооружение страны, состоялось в центре столицы Пхеньяна в среду вечером на площади Ким Ир Сена, основателя Северной Кореи и дедушки Ким Чен Ына.
Ким Чен Ына сопровождали его жена Ри Сол Джу и дочь Джу Э, согласно фотографиям, опубликованным KCNA.
На параде были продемонстрированы новейшие баллистические ракеты Северной Кореи, которые способны достигать США.
Опубликовано: Тарас Медведев