Ким Чен Ын принял большой военный парад к 75-летию Вооруженных Сил КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за грандиозным военным парадом, посвященным 75-летию основания вооруженных сил, сообщило в четверг официальное информационное агентство ЦТАК.

Мероприятие, призванное продемонстрировать самый передовой арсенал и вооружение страны, состоялось в центре столицы Пхеньяна в среду вечером на площади Ким Ир Сена, основателя Северной Кореи и дедушки Ким Чен Ына.

Ким Чен Ына сопровождали его жена Ри Сол Джу и дочь Джу Э, согласно фотографиям, опубликованным KCNA.

На параде были продемонстрированы новейшие баллистические ракеты Северной Кореи, которые способны достигать США.