СДПГ выступила за мирное решение конфликта на Украине и против поставок наступательных вооружений

Перед саммитом ЕС в Брюсселе лидер партии СДПГ Ларс Клингбейл высказался за дипломатические инициативы по прекращению войны в Украине.

«Меня раздражает, что термин «дипломатия» часто почти презирают в политических дебатах», — сказал Клингбейл газетам медиа-группы Funke.

«Для меня военная мощь и дипломатия — две стороны одной медали», - добавил политик.

Германия также вносит свой вклад в мир, поддерживая Украину оружием и техникой, сказал Клингбейл.

«В том числе и для того, чтобы она была сильна для переговоров, потому что в конечном итоге этот конфликт скорее всего решится не на поле боя, а за столом переговоров», - подчеркнул он.

Глава правящей фракции отметил также, что Германия не может расцениваться как посредник на переговорах, а главы государств Бразилии или Турции способны их организовать.

Клингбейл также предупредил коллег об отказе населения ФРГ поддержать военные поставки для Украины.

«Среди населения снижается признание к властям, когда мы обсуждаем основные боевые танки сразу после бронетранспортеров, а затем сразу же ведем речь об истребителях», - отметил он.

Напомним, что во время визита в Париж и Брюссель президент Зеленский пытается «выбить» из союзников поставки истребителей, которые уже пообещала Англия.