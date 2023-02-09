США назвали вымыслом свое участие в диверсии на «Северных потоках»

Белый дом опроверг сообщение известного журналиста-расследователя Сеймура Херша о том, что США в сентябре прошлого года взорвали газопровод «Северный поток» в Балтийском море.

«Это полная ложь и полная выдумка», — заявила в среду пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

Представитель ЦРУ заявил AFP: «Это утверждение полностью и абсолютно ложно».

Ранее Херш сообщал, что водолазы ВМС США использовали Норвегию для установки взрывчатки на газопроводах в июне прошлого года в ходе секретной операции, организованной Белым домом и спланированной ЦРУ. Затем в сентябре взрывные устройства были взорваны дистанционно.

Президент Джо Байден хотел помешать России продолжать зарабатывать миллиарды на экспорте природного газа, пишет лауреат известной Пулитцеровской премии. США также рассматривали трубопроводы как средство воздействия Кремля на Германию и Западную Европу, а идея уничтожить трубопроводы возникла еще в декабре 2021 года.

Херш, 85-летний репортер-легенда, в своем отчете опирается на единственный источник. Он опубликовал отчет в своем блоге, а не в крупном американском СМИ. Как и правительство США, министерство иностранных дел Норвегии заявило в среду, что отчет был «ложным».

В сентябре в общей сложности четыре взрыва в экономических зонах Швеции и Дании в Балтийском море вызвали несколько утечек в газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Трубопроводы на момент взрывов не работали, но в них находился газ. По версии Швеции, за инцидентом стоит диверсия. В ходе расследования были обнаружены остатки взрывчатого вещества.

Всего несколько дней назад генеральный прокурор Питер Франк заявил в интервью, что нет никаких доказательств того, что автором диверсии является Россия. Россия, в свою очередь, вскоре после взрывов указала, что ответственность за взрывы могут нести Соединенные Штаты.

«Президент США должен ответить на вопрос, реализовали ли США свою угрозу», — заявила тогда пресс-секретарь МИД России.

Фоном послужили заявления президента США Джо Байдена, сделанные в феврале 2022 года во время визита в Вашингтон канцлера Олафа Шольца. За несколько недель до начала СВО Байден предупредил, что, если Россия вторгнется в соседнюю страну, ««Северного потока-2» больше не будет».