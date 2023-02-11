Исследователи из Института Коха считают, что симптомы гриппа и варианта BA.5 очень близки

Так называемый профиль симптомов становится все более «гриппоподобным» у омикронного варианта BA.5 и приближается к таковым при других респираторных заболеваниях, пишут авторы исследования в «Deutsches Ärzteblatt».

Поэтому для врачей общей практики становится все более важным проверять своих пациентов на коронавирус и грипп, чтобы иметь возможность правильно их лечить.

Согласно анализу, кашель и насморк были наиболее часто встречающимися симптомами во всех вариантах. Однако во время волны омикрон значительно увеличилась доля пациентов с ангиной. Симптом был в то время на третьем месте с 48 процентами. У дельта-волны это значение составляло 27 и 26 процентов. Доля лихорадки была особенно выраженной во всех вариантах у детей до пяти лет и неуклонно снижалась с возрастом.

Исследователи RKI отмечают, что типичные симптомы Covid-19 стали отмечаться реже, так потерю вкуса регистрируют лишь в 23 процентах зарегистрированных случаев, в дельта-волне доля была почти такой же - 24 процента. В фазе доминирования омикронного типа BA.5 она упала до 11 процентов.

Для своего анализа эксперты изучили данные о ПЦР-позитивных случаях, направленные органами здравоохранения в RKI.