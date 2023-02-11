Немецкие пожарные развернули спасательную операцию, чтобы вызволить гуся Генриха из ледяного плена
2023-02-11 11:08
Пожарные спасли замерзшего гуся из затруднительного положения на пруду Хильшвайхер в Эденкобене.
Прохожие сообщили, что животное попало в беду в пятницу днем, о чем вечером сообщила полиция.
Пожарная команда прибыла на место и спасла измученного гусака используя резиновую лодку на хрупкой ледяной глади озера в районе Зюдлихе Вайнштрассе.
Согласно информации, 54-летний владелец ртицы поблагодарил пожарных за спасение «Генриха».
Опубликовано: Тарас Медведев