Немецкие пожарные развернули спасательную операцию, чтобы вызволить гуся Генриха из ледяного плена

2023-02-11 11:08

Пожарные спасли замерзшего гуся из затруднительного положения на пруду Хильшвайхер в Эденкобене.

Прохожие сообщили, что животное попало в беду в пятницу днем, о чем вечером сообщила полиция. 

Пожарная команда прибыла на место и спасла измученного гусака используя резиновую лодку на хрупкой ледяной глади озера в районе Зюдлихе Вайнштрассе. 

Согласно информации, 54-летний владелец ртицы поблагодарил пожарных за спасение «Генриха».

Опубликовано: Тарас Медведев









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