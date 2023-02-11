Бербок вновь вспомнила свое заявление о войне с Россией и отнесла его к свойствам людей ошибаться

В разговоре о дальнейших поставках оружия Украине министр иностранных дел Анналена Бербок настаивает на осторожности, сообщает Tagesspiegel Она заявила в интервью в субботу, что это были «трудные решения».

«Дело не в игрушках, а в тяжелом военном снаряжении», - подчёркивает глава МИД ФРГ. Поэтому важно «снова и снова тщательно все взвешивать».

На вопрос о возможной доставке боевых самолетов на Украину, Бербок отметила, что Германия не была инициатором полемики. Канцлер Олаф Шольц заявил на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу вечером, что это «не тема для обсуждения».

Тем не менее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер говорил там же о возможной поставке истребителей в Украину большой группой.

В конце января Бербок призвал к сплочению западных союзников следующими словами: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». Министерство иностранных дел тогда дало понять, что Бербок не имел в виду, что Германия или ее союзники будут участвовать в войне.

В интервью глава немецкой дипломатии попросила понимания.

«Есть такая поговорка: если ты не делаешь ошибок, ты не живешь. Я хочу делать политику для людей», — добавила она.

Она отвергла критику, в том числе со стороны лидера фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, который обвинил ее в усилении российской пропаганды своим заявлением о состоянии войны с Россией.

