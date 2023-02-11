Пингвины из японского зоопарка не желают, чтобы их кормили дешёвой рыбой

Решив ввести режим экономии, сотрудники аквариума «Hakone-en Aquarium» (Япония) столкнулись с неожиданным упрямством пингвинов.

Птицы привыкли питаться японской ставридой, но по сравнению с прошлым годом эта рыба подорожала почти на 30%, так что теперь пингвинов пытаются кормить скумбрией, ведь она подешевле.

Но гурманы отказываются сотрудничать и отворачивают клювы, когда им предлагают неправильную рыбу.

Даже если какая-то из птиц и возьмёт скумбрию в клюв, то она практически тут же её выплюнет — сетуют сотрудники аквариума.

Выдры, обитающие в «Hakone-en Aquarium», также не в восторге от подешевевшего рациона.

Единственный выход — это кормить подопечных смесью ставриды и скумбрии, но и в этом случае пингвины трапезничают неохотно.

Главы «Hakone-en Aquarium» рассказали, что можно было бы повысить плату за входные билеты для посетителей и таким образом решить рыбно гастрономическую проблему, но пока комфорт гостей для них важнее, чем капризы пингвинов, так что цена за вход останется прежней.