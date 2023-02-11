Олаф Шольц: К концу марта Германия передаст Украине 80 танков Leopard-2

Германия увеличивает объемы поставок тяжелой техники для Украины. Об этом рассказал Олаф Шольц.

Олаф Шольц анонсировал передачу Вооруженным силам Украины еще одной партии современных немецких боевых машин Leopard-2.

По словам немецкого канцлера, около восьмидесяти танков данного типа будут готовы для отправки в Украину уже к концу следующего месяца.

"Восемдесят танков Leopard 2 должны быть готовы для передачи Украине уже к концу марта" - заявил Шольц.

При этом он добавил, что правительство Германии пытается ускорить процесс передачи танков, но это крайне непросто.

Напомним, что Германия также передает Украине десятки танков Leopard-1, но их состояние на данный момент оставляет желать лучшего - многим требуется ремонт.