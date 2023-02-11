РИА Новости: в Херсонской области в ВСУ мобилизовали 55-летнего инвалида с психическим заболеванием

РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщает, что ВСУ мобилизовали в Херсонской области инвалида 55 лет с психическим заболеванием.

По информации агентства, жена мужчины обратилась в национальную полицию Украины по поводу его пропажи.

При этом соседи рассказали, что мужчина был задержан военными в форме ВСУ у них на глазах.

Источник агентства утверждает, что в настоящее время в Херсонской области продолжается принудительная мобилизация населения.