В НАТО заявили о готовности передать Украине истребители

Одна из стран НАТО готова отправить в Украину свои истребители. Готовность выразила Словакия.

Словакия, входящая в альянс НАТО, заявила о готовности передать Вооруженным силам Украины свои боевые самолеты.

При этом речь не идет о истребителях западных образцов, в лишь о советских самолетов МиГ-29. О таком намерении страны заявил министр обороны Словакии Эдуард Хегер.

Однако, разумеется, того количества самолетов, которые готова отдать Словакия, явно не хватит, чтобы переломить ситуацию в зоне боевых действий.

Остальные же члены североатлантического альянса на данный момент не выразили готовности отправить самолеты Украине.