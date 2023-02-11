Сынишке английской принцессы Евгении Августу исполнилось 2 года: мама в восторге

Принцесса Евгения, двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри на днях выложила пост с поздравлением своего двухлетнего сынишки с днем рождения.

В своих соцсетях принцесса Евгения щедро поделилась с подписчиками несколькими умилительно-трогательными видео, на котором запечатлен ее сын Август. Мальчику на днях исполнилось два года.

Малыш на видео был одет в клетчатую рубашку, как настоящий маленький джентльмен. Ролики были сняты во время прогулки. На них видно, как ребенок радостно бежит по тропинке, а потом поворачивается в камеру и радостно улыбается в кадр.

Кроме видео, принцесса показала и фото Августа с нею и ее мужем, отцом ребенка, Джеком Бруксбэнком. Ребенок у пары родился в феврале 2021 года. Подписчики отметили, что Август похож на детей принца Гарри и Меган Маркл Арчи и Лилибет.