В пострадавшем от землетрясения сирийском Алеппо удалось спасти младенца, который родился под завалами

Ребенок появился на свет уже после катастрофы, когда его мать находилась под завалами: ей удалось его родить, но сама женщина не выжила.

Трагическим стало начало жизни у маленького жителя сирийского города Алеппо. Он стал одним из многочисленных пострадавших от сильнейшего землетрясения магнитудой 7,8 баллов. Ребенок родился, когда его мать уже находилась под завалами разрушенного здания.

Женщина родила малыша, которого удалось спасти местным жителям. Новорожденный доставлен в медицинское учреждение, и прямой угрозы его жизни сейчас нет. Но, к сожалению, он остался сиротой.

Мать малыша спасти не удалось. Она скончалась сразу после родов. Наибольший удар от природного катаклизма получила Турция, но число погибших внушительное и в Сирии, и составляет по неполным данным 1400 человек. Также пострадали такие страны как Ирак и Ливия.