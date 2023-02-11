Американский генерал Кин: США сделали серьезную ошибку в ситуации с китайским аэростатом

Отставной генерал американской армии Джек Кин заявил, что США сделали серьезную ошибку, когда позволили китайскому аэростату летать над своей территорией.

Он уточнил, что сначала американские военные не хотели сбивать шар, поскольку на нем не было оружия.

В результате аэростат пролетел над ядерными ракетными полигонами, а это Кин считает риском для США.

Генерал уточнил, что в США уже осознали свою ошибку и теперь не позволят подобным объектам летать над страной.