Военная промышленность Германии почти не использует фонд развития Бундесвера в 100 млрд евро

Военная промышленность почти не получала заказов для вооруженных сил Германии из специального фонда в 100 миллиардов евро.

«На сегодняшний день количество заказов, полученных немецкой промышленностью из специального фонда, было незначительным», — сообщила Сюзанна Виганд, эксперт по безопасности Федерации немецкой промышленности (BDI) и глава компании по производству бронированного снаряжения Renk.

«В какой-то момент я спрашиваю себя: Германия, что еще должно произойти?», - отметила Виганд.

Промышленность нуждается в финансировании, а государство в улучшении безопасности, отметила эксперт.

«Мы зависим от поставок, а это значит, что мы, как Renk, должны иметь возможность планировать заранее, чтобы мы могли поставлять нашу продукцию в разумные сроки. Мы должны понимать, что мир и свобода не даются бесплатно. И тот, кто под этим подпишется, должен сделать необходимые выводы и поддержать военную отрасль», - отметила она.

Правительство Германии распорядилось о выделении средств в спецфонд по модернизации вооружений Бундесвера в середине 2022 года.

