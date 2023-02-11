В Тюрингии полиция задержала элетровелосиедиста с содержанием алкоголя в крови 2,4 промилле

Полиция сообщает в субботу, что 46-летний мужчина ехал на электровелосипеде в Ильмкрайсе с уровнем алкоголя в крови 2,4 промилле.

Сообщается, что нарушитель ехал по главной улице города около полуночи и попал под подозрение полиции стилем своего вождения.

В настоящее время в отношении велосипедиста возбуждено уголовное дело о вождении в нетрезвом виде, сообщила полиция в субботу.

