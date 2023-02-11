Медведев назвал США Зевсом, который готов похитить Европу

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем последнем посте в ТГ сравнивает США с мифическим Зевсом и предрекает повторение истории о похищении Европы .

Медведев пишет, что Европа оказалась в ситуации, когда ей понукают «неудачники-недомерки», в лице Польши и стран Балтии.

«Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом», - пишет Медведев.

Он отмечает, что роль быка играют в наше время США, которым безропотно подчиняются все европейские государства.

Роль заводил в этой истории играет Польша, которая «с открытым от вожделения ртом» обслуживает Вашингтон.