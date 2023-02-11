Согласно сообщению Sky News, британская армия не может считаться первоклассной военной силой, как это считалось до недавнего времени.

Анализ Sky News стал неожиданностью для общественности, так как правительство представляет армию Соединенного Королевства, как одну из самых мощных в мире, а также громко заявляет о вкладе Великобритании в защиту Украины от России.

Но за кулисами давно назревали события иного характера.

«Армия находится в плачевном состоянии», — рассказал Тобиас Эллвуд, председатель комитета по обороне и друг консервативного премьер-министра Риши Сунака.

По сообщению Sky, если бы войскам пришлось идти на войну, боеприпасы, вероятно, закончились бы через несколько дней. Большинству танков и бронемашин от 30 до 60 лет, и замены им не предвидится.

Тем не менее Сунак объявил о подготовке украинских летчиков-истребителей чем удивил своих союзников. По словам западного дипломата, Королевские ВВС уже на пределе собственных потребностей.

Британские политики в области обороны винят правительство за отсутствие финансирования на оборону. При тпремьер-министре Борисе Джонсоне численность войск была значительно сокращена.

Как член НАТО Великобритания не одинока со своими проблемами внутри оборонного альянса. В Германии уже много лет обсуждают устаревшее и неадекватное оборудование. В Италии газета La Repubblica недавно сообщила о возможной угрозе собственной обороне страны в случае поставки в Украину высокотехнологичных вооружений, таких как ЗРК SAMP/T.

