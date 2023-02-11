Посол Макеев обвинил восточных немцев в том, что они хотят, чтобы убивали украинцев

Посол Украины в Германии Алексей Макеев учит немцев смотреть на войну глазами украинцев, сообщил он в интервью «Sächsische Zeitung» в субботу.

«Я пытаюсь объяснить немцам, о чем идет речь (...), чтобы они могли почувствовать и понять, что значит жить с войной», — сказал он: «Я пытаюсь сохранить солидарность и получить максимальную поддержку».



Макеев побывал в Дрездене в прошлый четверг где провел встречу с премьер-министром земли Михаэлем Кречмером.

«Это был очень хороший, честный разговор», — сказал он: «Для меня важно говорить доверчиво и очень честно с гражданами, чтобы достучаться до немцев с аргументами».

Макеев не может понять большого скептицизма Восточной Германии в отношении поставок тяжелых вооружений, даже если у людей здесь разный опыт общения с Россией.

«Если кто-то говорит: мы против поставок оружия, не значит ли это, что они за то, чтобы украинцев убивали?», - задается вопросом дипломат.

Макеев продолжает политику своего предшественника Андрея Мельника и использует часто дерзкий стиль в общении с немецкими политиками не совместимый с традиционной дипломатией.