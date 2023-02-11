Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино и село Муром Белгородской области, есть пострадавшие

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли город Шебекино и село Муром, повредив местные предприятия и ранив 3 человек.

В субботу днём, 11 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил, что город Шебекино и село Муром попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

В результате обстрела Шебекино пострадали три мирных жителя, также три украинских снаряда упали на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна, ещё один снаряд прилетел в остановочный павильон, повреждены 3 автомобиля.

При обстреле Мурома жертв и пострадавших нет, но фасад и крыша одного из корпусов местного предприятия повреждены.