Международные группы спасателей начинают возвращаться из Турции

Отряд из 40 спасателей из Оснабрюкской организации @fire со всей Германии возвращаются из Турции в воскресенье.

По словам представителя, не прошло и 24 часов после разрушительного землетрясения, как в понедельник в этот район были отправлены первые помощники организации по оказанию помощи.

В общей сложности пять человек, в том числе мать и ее дочь, смогли спасти службы экстренной помощи с тремя собаками-спасателями из обрушившихся зданий.

Поскольку вероятность выжить сейчас практически нулевая, особенно при минусовых температурах в регионе бедствия, @fire прекращает поисково-спасательные работы на выходных и завершает операцию.

Команда ожидается в аэропорту Франкфурта в воскресенье вечером. Команда @fire финансируется за счет пожертвований, организация специализируется на землетрясениях и лесных пожарах.