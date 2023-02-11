Аналитический центр: Путин не хочет рисковать эскалацией с НАТО

По мнению Института военных исследований (ISW), возможные полеты российских ракет над территорией НАТО не должны привести к эскалации между Москвой и оборонным альянсом.

НАТО и его государства-члены пока не направляли свою реакцию на подобные провокации.

С большой долей уверенности можно предположить, что президент России Владимир Путин не хочет рисковать прямым конфликтом с НАТО, пишет американский аналитический центр.

Ранее Румыния опровергла заявления Киева о том, что российские гиперзвуковые ракеты прошли через территорию Румынии и Молдовы, прежде чем атаковать цели на западе Украины.