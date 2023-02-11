Число жертв землетрясений в Турции выросло до 20 937

Турецкое правительство сообщило об очередном увеличении числа жертв произошедших на юго-востоке Турции землетрясений.

11 февраля Управление по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики сообщило о том, что 20 937 человек погибли в результате двух мощных землетрясений, которые произошли 6 февраля 2023 года.

Помимо прочего, ранения различной степени тяжести при подземных толчках получили 80 088 человек.

Ранее гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар заявил, что вышеуказанные землетрясения имели эффект, сопоставимый со взрывом 500 атомных бомб.