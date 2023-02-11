Бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов признан инагентом

Российские власти добавили в свой список иностранных агентов еще двух граждан России.

Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против «военно-спецоперации» в Украине и выступал в качестве эксперта перед иностранными информаторами, сообщило в пятницу Минюст РФ.

Галлямов писал речи для Путина, когда он был премьер-министром с 2008 по 2012 год. Его неоднократно цитировали иностранные СМИ, а совсем недавно он привлек к себе внимание, когда в эфире CNN предположил, что против Путина может произойти военный переворот.

В России действует закон, обязывающий организации и физических лиц, которые, по мнению властей, получают деньги из-за границы, обозначать себя иностранными агентами. Это должно поставить под сомнение их достоверность.

В этот список власти также включили оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, бежавшего за границу в 2021 году, а также певицу Земфиру.

