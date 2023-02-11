Пригожин считает, что война на Украине затянется на годы

Основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин предсказал, что война на Украине может затянуться на годы.

Евгений Пригожин заявил в видеоинтервью, опубликованном поздно вечером в пятницу, что России может потребоваться от 18 месяцев до двух лет, чтобы полностью установить контроль над Донбассом.

Он добавил, что война может продолжаться три года, если Москва возьмет под контроль более широкие территории к востоку от Днепра.

Ранее сообщалось, что президент Путин отверг расхожее мнение о том, что Пригожин является якобы бывшим поваром российского президента. По его словам весь персонал, который обслуживает главу государства работает в Федеральной службе охраны.