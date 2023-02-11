Внучка Валерия Золотухина Мария впервые снялась в кино в патриотическом фильме

Кинодебют актрисы Марии Золотухиной состоялся в картине Сергея Урсуляка Праведник: это первая серьезная ее работа на экране.

Внучке Валерия Золотухина Марии уже исполнилось 25 лет. Она актриса уже с опытом, но пока это был только театральный опыт. Теперь же зрители смогут оценить молодое дарование и на киноэкране.

Мария сыграла в военно-патриотическом фильме Праведник, который рассказывает историю офицера советской армии Николая Киселева. В годы Великой Отечественной войны этот человек спас от неминуемой гибели более двухсот евреев.

Мария постоянно работает на сцене театра Сатирикон: играет Катерину в постановке по Островскому Гроза. В фильме задействованы такие звезды отечественного кино как Сергей Маковецкий, Федор Добронравов и Константин Хабенский.