Tagesspiegel: Бербок извинилась за слова о войне Европы против России

Глава немецкого МИДа Анналена Бербок признала свою неправоту после того, как заявила, что с Россией воюют европейские страны.

11 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала интервью журналистам газеты Tagesspiegel, где публично заявила, что считает неправомерным своё прежнее высказывание об участии стран Европы в войне против России. При этом Бербок отметила, что ошибки совершают все люди.

Также Анналена Бербок сообщила, что извинилась с целью показать населению страны, что внешняя политика не является абстрактным понятием и может влиять на жизни людей.