Зеленский обвинил страны Запада в медлительности и бюрократии

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме по видеосвязи заявил, что его страна не может получить гарантии безопасности из-за бюрократии в странах Запада.

Он отметил, что лучшей гарантией для Украины было бы вступление в НАТО. По его мнению, страна войдет в Альянс раньше, чем лидеры всех стран одобрят пакет гарантий безопасности.

Зеленский отметил, что решения по этому поводу принимаются очень медленно из-за бюрократических процедур.

Он также уточнил, что Украина может войти в Евросоюз через несколько лет, а не через десятилетие, как прогнозируют некоторые мировые лидеры.