Нутрициолог Лебедева объяснила, какая посуда вредна для здоровья

Самыми опасными специалист называет столовые приборы излишне ярких и броских расцветок. В своем Телеграм-канале Диляра Лебедева пояснила, какой посуде надо отдать предпочтение.

Тарелки, кружки, блюда, раскрашенные в кислотные цвета очень часто содержат свинец, кадмий, меламин. Такие ингредиенты используются при изготовлении красителей в Китае и Турции.

Эндокринолог Диляра Лебедева считает эти элементы "бомбой замедленного действия" из-за свойственного им эффекта накопления.

Тефлоновую посуду тоже нужно применять с осторожностью. Покрытие включает в себя перфтороктановую кислоту - канцерогенное вещество.

Оно тоже имеет свойство откладываться в организме и провоцировать разные заболевания, включая онкологию.

Лучше использовать посуду, выпускаемую известными брендами, на которой имеется пометка PFOA FREE. Любая сковорода непригодна для применения, если на ней есть царапины.