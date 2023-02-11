Politicо: бельгийского депутата Европарламента Тарабеллу обвинили в отмывании денег

Издание Politicо сообщает, что бельгийского депутата Европарламента Марка Тарабеллу обвиняют в отмывании денег и участии в преступной группировке.

Адвокат Тарабеллы Максим Теллер сообщил, что его клиент находится в тюрьме Сен-Жиль в Брюсселе.

Марка Тарабеллу арестовали 10 февраля, а досудебное слушание его дела запланировано на 16 февраля.

Ранее по делу о коррупции по время футбольного чемпионата мира в Катаре были арестованы четыре члена Европарламента, включая зампредседателя Еву Кайли.