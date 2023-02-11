Шмыгаль: на Украине создается центр гуманитарного разминирования
2023-02-11 20:15
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране создается центр гуманитарного разминирования.
Он отметил, что это будет аналитический центр, обобщающий сведения различных госструктур о необходимости разминирования.
Шмыгаль пояснил, что центр создают для улучшения координации между субъектами противоминной деятельности.
Он также уточнил, что создание такого центра позволит привлекать для разминирования все доступные ресурсы.
Опубликовано: Светлана Репина