Бывший генсек НАТО Расмуссен: стратегия противостояния альянса России включает три пункта

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что стратегия противостояния Североатлантического альянса России включает три пункта.

Первым таким пунктом он назвал поддержку Украины, а второй – взаимодействие с украинской разведкой.

По словам Расмуссена, третьим пунктом является формирование мощной оборонной промышленности.

По его словам, НАТО следует проводить больше учений вместе с украинскими военными, а также обеспечить возможность создания собственных вооружений на Украине.