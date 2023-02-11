Бывший генсек НАТО Расмуссен: стратегия противостояния альянса России включает три пункта
2023-02-11 20:55
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что стратегия противостояния Североатлантического альянса России включает три пункта.
Первым таким пунктом он назвал поддержку Украины, а второй – взаимодействие с украинской разведкой.
По словам Расмуссена, третьим пунктом является формирование мощной оборонной промышленности.
По его словам, НАТО следует проводить больше учений вместе с украинскими военными, а также обеспечить возможность создания собственных вооружений на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина