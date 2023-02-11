Bloomberg: Риши Сунак хочет восстановить разрушенные из-за Brexit отношения с Евросоюзом

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что британский премьер в частном порядке обсуждает с министрами восстановление отношений с ЕС.

Речь идет о разработке планов для выстраивания взаимодействия в сферах обороны, торговли, миграционной политики, энергетики.

Риши Сунак также планирует разрешить давний спор по торговым соглашениям для Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что после выхода из Евросоюза Великобритания утратила свой прежний политический вес.