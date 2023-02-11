Kyodo: к 2035 году Китай собирается увеличить количество ядерных боеголовок в три раза

Издание Kyodo со ссылкой на собственные источники сообщает, что к 2035 году Китай планирует утроить количество своих ядерных боеголовок.

Если это произойдет, у КНР будет уже 900 единиц таких вооружений. Увеличивать арсенал планируется в два этапа.

Первый из них должен продлиться до 2027 года и обеспечить наличие в стране 550 ядерных боеголовок.

Сообщается, что основанием для такого плана послужили обострение отношений с США и ситуация вокруг Тайваня.