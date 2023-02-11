В Таиланде учитель наказал школьников за неподобающий внешний вид, отрезав им волосы

Видеозапись о том, как тайский учитель во время собрания орудует ножницами на головах детей просочилась в сеть и вызвала общественный резонанс.

Карательной стрижке со стороны учителя подверглось около ста детей. К расследованию произошедшего подключилась даже министр образования Таиланда Тринуч Тхиентхонг. Она отдала распоряжение провести всевозможные проверки относительно деятельности учителя, изображенного на видеозаписи.

Министр в своем заявлении отметила, что подобная практика публичной стрижки волос у детей неприемлема, и не может оставаться безнаказанной. Помимо учителя, будет проведено разбирательства и в отношении директора школы.

Подобное поведение педагогов вызвано тем, что с 1972 года в Таиланде существовали жесткие правила относительно стрижек школьников: у мальчиков должен быть ежик, а у девочек каре, длиной до мочки уха. В 2020 году правила отменили, но некоторые учителя продолжают их придерживаться.