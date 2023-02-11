Минимум шесть недель нуждается организм в полном отдыхе после родов, прежде чем можно начинать сбрасывать лишние килограммы

Психолог Елена Мильто рассказала, почему женщинам не стоит следовать примеру звезд, и начинать худеть сразу после родов.

Многие звезды, даже родив ребенка, уже через несколько недель щеголяют подтянутыми фигурами, и хвалятся, как оперативно им удалось сбросить набранные за беременность килограммы. Но погоня за стройностью после родов может принести больше вреда чем пользы. В этом уверена кандидат психологических наук Елена Мильто.

По ее мнению, набранные килограммы будут уходить постепенно, и на это нужно примерно столько же времени, сколько и длилась беременность, девять месяцев. Форсировать этот процесс не стоит, поскольку это может пошатнуть и физическое, и психологическое состояние.

После родов организм меняется, и ему нужно время, чтобы войти в прежний ритм, и адаптироваться к нагрузкам, которые появятся после рождения малыша. А вот заниматься спортом и ограничивать себя в калориях можно не ранее, чем через шесть недель после родов.